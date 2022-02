"Laboratorio artistico di Carnevale" per bambini da 6 a 10 anni

In collaborazione con LIBRERIA CREMASCA nella splendida cornice di Palazzo Zurla De Poli, nobile simbolo dell’epoca veneziana di Crema, un pomeriggio all’insegna del divertimento per costruire insieme un teatrino per le maschere tipiche del Carnevale italiano.

Laboratorio Artistico di Carnevale sabato 5 marzo, ore 16.00 per ragazzi dai 6 ai 10 anni

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Costo: 10,00 € - obbligo mascherina FFP2

Per info e prenotazioni: libreria.cremasca@gmail.com | 0373 631550 | 0373 229092