Relazione del dott. Roberto Codazzi dal titolo “La musica ai tempi delle pandemie"

Dopo la pausa natalizia (prolungata, quest’anno, per i noti motivi di cautela, data la situazione sanitaria) l’attività dell’Università della Terza Età e del Tempo Libero “Luigi Grande”, presieduta da Renata Patria e sostenuta dal Lions Club Cremona Host, riprende con fiduciosa speranza presso la Società Filodrammatica Cremonese, piazza Filodrammatici, 2, Cremona (ingresso con green pass rafforzato e mascherina) con una prima tranche di incontri predisposti per il secondo trimestre 2021-2022.

Gli argomenti delle relazioni, coerentemente con il primo ciclo, si svilupperanno (ora e nei prossimi mesi) sul duplice filone del Novecento fino ai nostri giorni e dei secoli XIV/ XV, con qualche incursione attraverso il tempo.



A inaugurare il nuovo ciclo, giovedì 24 febbraio alle ore 16, sarà Roberto Codazzi, direttore artistico e musicale del Museo del Violino, con una relazione su “La musica ai tempi delle pandemie.”

E' il 1733 e a Napoli imperversa la peste. A Giovanni Battista Pergolesi viene commissionata una nuova opera per il teatro, ma durante le prove buona parte del cast vocale e dell'orchestra è decimata dal morbo, tanto che il compositore riduce il cast a due soli cantanti e un mimo e lo strumentale a un quartetto d'archi. Grazie – se così si può dire – a questa disgrazia nasce “La serva padrona”, l'antesignano del teatro musicale comico e uno dei capolavori del genere. Questo è uno degli esempi più significativi della lezione di Codazzi: un excursus attraverso il quale il relatore dimostrerà quanto nel corso di ogni pandemia il mondo dell'arte sia stato talmente forte da mettere in campo quel principio della resilienza – termine diventato tanto in voga durante questa ultima esperienza del Covid – che ha originato capolavori di straordinario livello.