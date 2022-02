Conferenza "Una piazza e il suo teatro: piazza Filodrammatici"

La Società Storica Cremonese, presieduta da Angela Bellardi, organizza un ciclo di conferenze per riflettere sul valore delle piazze, non solo dal punto di vista architettonico e urbanistico, ma andando in cerca del valore e delle trasformazioni che le piazze della città hanno subito nell'arco del tempo.

Una molteplicità di fonti (archivistiche, giornalistiche, fotografie e planimetrie, testimonianze orali ecc.) ci permetteranno, guidati da Sonia Tassini, di ricostruire uno spaccato di storia urbana incentrato sulle tante e varie connessioni esistenti tra cinque importanti elementi nodali dell’impianto cittadino, LE SUE ANTICHE PORTE, ed il tessuto insediativo circostante visto in un progressivo divenire di usi e funzioni.

Terzo incontro: giovedì 24 febbraio alle ore 21 con Elisabetta Bondioni che ci catapulterà in piazza Filodrammatici per farci leggere le trasformazioni di questo angolo della città, centrale come posizione ma marginale rispetto ai principali flussi cittadini, attraverso la storia e in particolare le vicende architettoniche del Teatro, che dal 1801 ne è l'elemento principale e caratterizzante.

Come le conferenze passate anche questa si terrà su piattaforma Zoom al link dedicato e in diretta Facebook sul canale della Società Storica Cremonese in orario serale.

Il link di questa serata