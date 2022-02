Community Theatre Flavio Pirini in “Circa Intorno Quasi Teatro Canzone”

A Sabato 26 febbraio, alle ore 21.00, torna Flavio Pirini, un habitué del palco di Alice nella città.

Fine cabarettista e apprezzato musicista, figlio della tradizione del teatro canzone milanese, Flavio Pirini proporrà una versione in duo del suo "Circa Intorno Quasi Teatro Canzone", accompagnato dalle tastiere di Mell Morcone, pianista jazz, arrangiatore e insegnante di song-writing presso il CPM di Milano.

Come già in passato, Pirini porterà da Alice il sapore agrodolce della comicità milanese, che ha in Jannacci e Gaber gli esponenti più rappresentativi.