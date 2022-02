Ritratti del fiume Po

Mostra di terrecotte

di Claudio Vescovi

Esposizione di terrecotte del Po. Una mostra di formelle di è un’occasione per avvicinare il fiume Po alla città.

Cremona ha sempre avuto nei secoli un rapporto diretto con il suo fiume: come fonte di ricchezza negli scambi commerciali; come fonte alimentare con la pesca, per la raccolta di legna per riscaldarsi; in agricoltura ed infine nell’uso dell’argilla per fare i mattoni.

In questa esposizione si rammenta la presenza del fiume Po a Cremona come è stato anche in passato con dipinti o fotografie.

Il paesaggio del fiume Po per Claudio Vescovi è fonte di ispirazione per rappresentarlo con visioni fantastiche e per valorizzare immagini e luoghi naturali.



DOVE

Casa Sperlari - Via Palestro, 32 - Cremona



ORARI

Dal martedì alla domenica dalle 17 alle 19



Fino al 5 marzo 2022.

Per informazioni:

Tel. 0372 24679

adafa.cremona@gmail.com

ADAFA Amici Dell'arte - Famiglia Artistica