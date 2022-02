Passeggiata in bici con Fiab Cremasco: Ripartiamo dal Territorio

Una cicloescursione classica: il Castello di Pandino, la Pieve Romanica e la Villa Marazzi a Palazzo Pignano.

Giro facile 35 Km – 60% su strade asfaltate e 40% su strade bianche

Ritrovo ore 9.15 presso il piazzale Stazione Ferroviaria di Crema

Partenza in bicicletta ore 9.30 e rientro a Crema ore 17.00

Pranzo al sacco o presso qualche locale a Pandino

Il programma prevede la visita agli esterni del Castello di Pandino, la visita guidata agli affreschi della Pieve Romanica e agli interni/esterni di Villa Marazzi a cura della proprietà.

Costo

- tesserati Fiab 10 € (visita + assicurazione infortuni)

- non tesserati 12 € (visita + assicurazione infortuni e Rc)

Questa è una proposta di “passeggiata in bici” fatta da Fiab Cremasco pertanto gli orari si intendono, come ben sottolineato, da Crema.

Se un gruppo di Cremona vuole aderire si deve iscrivere, il ritrovo sarà:

in auto da Cremona: PARCHEGGIO LIDL NUOVA SEDE VIA CASTELLEONE ore 8.15 per partenza per Crema





INFORMAZIONI

Si raccomanda di controllare l’efficienza della bicicletta, il buono stato delle coperture e avere almeno una camera d’aria di scorta.

L’escursione non è un’iniziativa turistica organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione.



OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO

Prenotazioni

presso Ufficio Mobilità Ciclistica, ex magazzini ferroviari della stazione di Crema,

aperto tutti i mercoledì dalle 17 alle 19

oppure online a questo link



Termine Iscrizioni: 2 marzo 2022