Grande Evento Tour!

3 giorni di festa, divertimento, drink & food

La grande festa organizzata da Astra con il supporto di Radio Bruno

Un grande tendone riscaldato nella piazza di Pozzaglio vi accoglierà con ottimo cibo, fiumi di birra e grandi artisti per tutte le età!

Domenica 27 alle ore 12

5° Spiedo Vagabondo - Ricordando Ornella con i Nomadi Tribute Band

Avremo con noi Max Pieriboni, direttamente da Zelig e Colorado mentre Radio Bruno Brescia sarà presente sempre!





Alle ore 21 ci rivediamo per il concerto di Giacomo Voli, vincitore di All Together Now 2021

Vi aspettiamo!!!!