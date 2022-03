Cremona Bike Tour - Da Monteverdi a Verdi con guida

Domenica 20 marzo alle ore 14.00

Target Turismo

propone un itinerario sulle due ruote

nelle terre verdiane,

da Cremona a Busseto

Da Monteverdi a Verdi

Percorrendo la ciclovia del Po ai confini tra le province di Cremona, Piacenza e Parma si pedala immersi nei colori della Pianura Padana, fino a raggiungere le terre del Maestro Giuseppe Verdi: l’itinerario è costellato di cascine, campanili argini e filari di pioppi fino alla tenuta di Villa S. Agata dove il compositore visse con la cantante Giuseppina Strepponi, sua seconda moglie, e dove sono tutt’ora conservati gli oggetti e il mobilio del Maestro.

Lasciata la villa, ubicata in località Villanova sull’Arda, si raggiunge Busseto, il capoluogo delle terre verdiane: la sua splendida piazza principale è dominata dalla Rocca Pallavicino, ora sede del Comune e del Teatro Verdi, e dal museo Casa Barezzi, ricco di interessanti cimeli verdiani.

Partenza/Rientro: Infopoint – Piazza del Duomo di Cremona

Durata: dalle 14.00 alle 18.00 (mezza giornata)

Km di percorrenza: 42 km

Dislivello: insensibile

Livello di difficoltà: facile



Prezzo: 35€ a persona



Il prezzo include:

- visite guidate come da programma;

- biglietti d’ingresso come da programma;

- assicurazione

I bike tour di Target Turismo: i nostri itinerari in bicicletta si snodano in tutta la provincia e sono rivolti a chi desidera conoscere il territorio da un punto di vista naturalistico, storico-artistico e gastronomico, pedalando in compagnia e abbandonandosi ad un nuovo modo di fare turismo.

È disponibile su prenotazione il servizio di noleggio biciclette.

Informazioni e prenotazioni:

CREMONA INFOPOINT Piazza del Comune, 5

Tel. 0372 407081

Cell. 347 6098163

info@targetturismo.com

web