Diamante Donna: mostra collettiva d'arte contemporanea

“Diamante donna”

mostra collettiva sull'universo femminile

3 - 17 marzo

Arci San Bernardino - Crema

Inaugurazione alle ore 21 di giovedì 3 marzo

«La rassegna – spiega il curatore, Simone Fappanni – si sofferma, in particolare, sulla rappresentazione della femminilità. Le molteplici visioni dell’universo femminile offerte dall’arte sottintendono, molto spesso, in modo più o meno velato a seconda dei casi, una precisa connotazione metaforica.

La scoperta di questa parte “non palese” dell’opera d’arte dedicata all’altra metà del cielo diventa pertanto un argomento di estremo interesse per avvicinare dipinti eseguiti sia con tecniche tradizionali, come l’olio e l’acrilico, che sperimentali.

Addentrarsi nelle pieghe delle tele, dei colori che si spandono su supporti diversi, lasciarsi piacevolmente sedurre da linee, forme e stili eterogenei, significa accostare la bella apertura immaginativa che connota ogni protagonista di questa rassegna che come sempre non smette di sorprendere per la qualità dei lavori proposti.

Ed è proprio la diversità espressiva che, paradossalmente, unisce tanti artisti: le loro “visioni” dell’universo femminile conducono per mano il fruitore a disancorarsi dall’oggettività del quotidiano per tentare una via riflessiva che diventa immaginazione, pensiero, esistenza.

Ecco perché possono coesistere serenamente anime creative a volte agli antipodi, capaci di praticare sentieri artistici che sondano il reale attraverso il lirismo della forma o della non forma, del figurativo e dell’astrazione, ma proprio perché l’arte – tutta l’arte, non solo quella plastica – accoglie in sé razionale e irrazionale, una mostra diventa il modo per fermarsi a osservare e non soltanto a esaminare ciò che ci sta di fronte».

In esposizione si possono ammirare le opere di Enrica Sessa, Loredana Fantato, Vittorio Politi, Laura Pozzi, Elena Bianchi, Enrica Groppi, Paola Moglia, Rifat Koray Gökan, Primo Paolo Mainardi, Franca De Ponti, Luigi Nappa, Nicoletta Gentili, Fosca Zoli, Antonella Ciani, Maria Camilla Rita Rap, Ennio Sartori, Isabella Ditaranto, Nicoletta Reinach Astori, Giulia Troise, Rosella Vaghetti, Massimo Tosi. (testo da artislineblog.com)

Orari:

martedì, mercoledì e venerdì: 17-19

sabato e domenica: 10-12 e 17-19

L’ingresso è gratuito ed è consentito nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19.

Per informazioni: fappanni71@gmail.com