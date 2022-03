Le Castelline del Borgo e Club 94

organizzano

domenica 20 marzo

Camminata di Primavera

a favore di MEDeA OdV

a Castelponzone e dintorni

Ritrovo ore 8.30 in via Mazzini per iscrizione

Partenza ore 9.00

2 percorsi a scelta: 5 e 9 km

Iscrizione € 5 con gadget ricordo

Se non ti va di camminare puoi comunque iscriverti per fare la tua donazione a MEDeA , riceverai anche tu il gadget in ricordo della camminata.

Non mancare!