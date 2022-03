Teatro: "Pupo di Zucchero - La festa dei morti" di Emma Dante

Pupo di zucchero

La festa dei morti

Lunedì 11 aprile, ore 20:00

per la regia di Emma Dante

Liberamente ispirato a Lo cunto de li cunti di Gianbattista Basile

SUD COSTA OCCIDENTALE in coproduzione con Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

Dopo il successo di Misericordia, torna al Teatro Ponchielli Emma Dante con Pupo di zucchero.

Liberamente ispirato a Lo cunto de li cunti di Gianbattista Basile, lo spettacolo racconta la storia di un vecchio che il 2 novembre, il Giorno dei Morti, prepara una pietanza tradizionale per onorare la festa.

Con acqua, farina e zucchero il vecchio impasta “l’esca pe li pesci de lo cielo”: il pupo di zucchero, una statuetta antropomorfa dipinta con colori vivaci. In attesa che l’impasto lieviti richiama alla memoria i defunti della sua famiglia e la casa si riempie di ricordi e di vita: mammina, una vecchia dal “core” tremmolante, il giovane padre disperso in mare, le sorelle Rosa, Primula e Viola “tre ciuri c’addorano ‘e primmavera”, Pedro dalla Spagna che si strugge d’amore per Viola, zio Antonio e zia Rita che “s’abboffavano ‘e mazzate”, Pasqualino il figlio adottivo.

In Pupo di zucchero la morte non è un tabù, non è scandalosa, ciò che il vecchio vede e ci mostra è una parte inscindibile della sua vita. La stanza arredata dai ricordi diventa una sala da ballo dove i morti, ritrovando le loro abitudini, festeggiano la vita.

