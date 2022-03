Danza: "Dance Me" BJM - Les Ballets Jazz de Montreal

Mercoledì 11 maggio ore 20:00



per il programma DANZA

del Teatro Amilcare Ponchielli:

Dance Me

Omaggio a Leonard Cohen



BJM Les Ballets Jazz de Montreal



Dance Me evoca in «cinque stagioni» i grandi cicli della vita attraverso le opere di Leonard Cohen, osservatore privilegiato della nostra epoca, rivelando e mostrando per ciascuna di esse i temi ricorrenti ed universali espressi da una selezione di canzoni attraverso le quali ognuno di noi può facilmente identificarsi.

Ad ogni stagione corrisponde una serie di quadri che rappresentano diversi stati d’animo e sentimenti associati ai diversi colori delle stagioni ed agli elementi naturali. Ma ci sono anche molti riferimenti a luoghi reali, che hanno attraversato la vita artistica di Cohen, evocati grazie a video clips e proiezioni multimediali.

La scrittura coreografica è stata affidata a tre coreografi di rilievo internazionale dallo stile e dalla cifra complementari: Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa e Ihsan Rustem.

Biglietti:

Platea e Palchi: Intero € 30,00, Ridotto € 27,00

Galleria: € 25,00

Studenti: posto unico numerato € 15,00

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del teatro nei consueti orari di apertura:

10.00-18.00 dal lunedì al venerdì e 10.00- 13.00 sabato e domenica

e online su vivaticket

Contatti

Informazioni e prenotazioni telefoniche ai numeri

tel: 0372.022.001 e 0372.022.002.

e-mail (per informazioni non per prenotazioni):

biglietteria@teatroponchielli.it