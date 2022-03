Evento live jazz: Javier Girotto & Vince Abbracciante

Javier Girotto & Vince Abbracciante

"Santuario"

Sabato 2 aprile ore 21:30

Javier Girotto sax soprano, baritono e flauti

Vince Abbracciante fisarmonica

Ingresso € 14 (ridotti* € 10)

Prevendita dal 15 marzo c/o Piacenza Jazz Club

(via Musso, 5 Piacenza – da lunedì a venerdì 15:00/19:30)

* Riduzione consentita ai Soci PcJazzClub, under 20 e over 65

Una serata-evento quella di sabato 2 aprile al Milestone, con un duo eccezionale, resa possibile dalla proficua e pluriennale collaborazione con l’associazione “Jazz Network”, che inserisce questo concerto nel ricco cartellone regionale di “Crossroads”.

Non è certo la prima volta che il jazz e le tradizioni argentine s’innamorano fino a finire in un abbraccio vigoroso, simile a un tango impetuoso e improvviso. Non è neanche la prima volta che la fisarmonica, strumento popolare (se si può dire), che porta nel suo corpo l’eco di un misto di tutti i folclori del mondo, s’imbaldanzisce per uscire con delizia dal suo universo tradizionale.

Ma l’italiano Vince Abbracciante (giovane nuovo talento della fisarmonica) e l’argentino Javier Girotto, lirici e molto melodici, cercando sempre conversazioni intimiste, hanno la sensibilità e il talento di alzare questo esercizio di stile al suo grado più alto di compimento estetico e di poesia sentimentale.

Insieme i due artisti propongono una musica originale, regalando "nuovi ponti tra il jazz, il folclore, il tango."

Improvvisazione libera e scrittura neoclassica con stralci malinconici e raffinatezza espressiva del loro universo musicale che si rivolge tanto all’anima quanto al pensiero introspettivo.