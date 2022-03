All'Inferno e Ritorno. Intervista a Carlo Cottarelli

All’inferno e ritorno

Il giornalista de il Sole 24 ore Riccardo Barlaam

intervista

CARLO COTTARELLI

Professore universitario ed economista

Mercoledì 9 marzo alle ore 21, Cottarelli presenterà i suoi ultimi libri e parlerà della situazione economica internazionale.

Ingresso libero.

(Cremona, 1954). Laureato a Siena e alla London School of Economics dopo aver lavorato in Banca d’Italia ed Eni, dal 1988 al 2013 è stato nello staff del Fondo monetario internazionale, dirigendo il dipartimento di Finanza pub­blica dal 2008 al 2013.

È stato Commissario straordinario per la revisione della spesa, nominato dal governo italiano, dall’ottobre 2013 al novembre 2014.

Dopo il ritorno per tre anni al Fondo monetario come direttore esecutivo, dal novembre 2017 dirige il nuovo Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica di Milano e insegna all’Università Bocconi, sempre a Milano.

Ha scritto numerosi articoli e libri accademici.

Per Feltrinelli ha pubblicato: La lista della spesa. La verità sulla spesa pubblica italia­na e su come si può tagliare (2015), Il macigno. Perché il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene (2016) e I sette peccati capitali dell’economia italiana (2018).

