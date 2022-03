Bambole etniche. Esposizione di oggetti originali e preziosi

L'esposizione "Bambole etniche" è la prosecuzione di un viaggio intrapreso nella primavera 2018 con la mostra “Burattini e Marionette” dedicata al Teatro di Figura.

Questa tappa porterà i visitatori a scoprire le “Bambole Etniche” attraverso oggetti, originali e preziosi, che appartengono alle collezioni dell’indimenticata Anna Triboldi, cui la famiglia Triboldi di Soresina rende omaggio mettendone in luce la passione per i giochi d’epoca e soprattutto la sensibilità verso in mondo dell’infanzia.

La mostra “Bambole Etniche”, ideata dalle nipoti di Anna Triboldi e allestita dall’Associazione EmmeCi con il patrocinio del Comune, proporrà una sessantina di elementi provenienti dall’atelier olandese ‘De Poppenstee’ fondato da Bets and Jos van Boxel e ora gestito dalla figlia Amy.

Ogni bambola, ispirata dai viaggi dell’autrice, è realizzata in serie limitata con un massimo di cinque produzioni per ogni pezzo e risulta fedele alla popolazione del Paese che ritrae, dal Giappone al Brasile fino all’Etiopia. Il percorso di visita ne approfondirà storia e tradizioni.

La mostra sarà inaugurata sabato 12 marzo.