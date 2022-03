Incontro – Oltre il pregiudizio: tutti uguali seppur diversi

Sabato 12 marzo alle ore 17.00

Sala Pietro da Cemmo

Oltre il pregiudizio: tutti uguali seppur diversi

Un gruppo di realtà del volontariato cremasco propone alla cittadinanza un momento di approfondimento sul tema dei pregiudizi e delle discriminazioni.

Si ripropone l’evento che era stato annullato il dicembre scorso a causa del maltempo e si amplia la partecipazione ad altre realtà di volontariato per promuovere uno scambio nella cultura dei Diritti e sull’onda di quanto avviato nel 2021 dal Patto di Comunità.

Realizzato in collaborazione con il Comune di Crema, il CSV Lombardia Sud e Impronte sociali avrà come ospite dell’incontro: Nadir Malizia, giurista, specializzato in Diritto Comunitario e Diritto Internazionale dell’UE, attivista nel campo disabilità e scrittore. Il suo libro s’intitola “Vita su quattro ruote”.

Dichiaratamente omosessuale quindi vive una doppia discriminazione: di genere e come persona con disabilità.

Saranno i giovani dell’Associazione Culturale RinasciMenti a condurre l’incontro, il cui tema saranno proprio le doppie discriminazioni.

info: Comitato Crema Zero Barriere

mail: crema.zerobarriere@gmail.com

Mascherina FFP2 e Super Green Pass obbligatori