Tommaso Melilli presenta il suo libro "I conti con l'oste"

Per la sezione "reading" del progetto Alice Community House

Alice nella città propone

venerdì 11 marzo alle ore 21,00

la presentazione del libro di Tommaso Melilli edito da Einaudi

"I conti con l'oste"

Melilli è uno chef cremonese formatosi in Francia, dalla cui esperienza ha tratto la sua opera.

Dopo il liceo si trasferisce a Parigi per studiare letteratura. E lo fa per tre anni, finché comincia a lavorare in un piccolo bistrot e in altri ristoranti del nord-est di Parigi.

Dal 2015 tiene per un paio d'anni l'indimenticata rubrica Tovagliette per «Rivista Studio» dove alterna ricette, ricordi, divagazioni culturali e di costume.

Nel 2018, pubblica il libro Spaghetti Wars, un personal essay scritto «sul fronte» dei conflitti di appartenenza e identità legati a quello che mangiamo.

L'autore sarà presente durante la serata.



L'ingresso è libero con tessera Arci in corso di validità.