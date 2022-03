"Segni e colore" Antologica di Fernando Galassi

Fernando Galassi

"Segni e Colore"

a cura di Giuseppe Cavalli

dal 12 al 27 marzo 2022

Museo della Stampa

Centro Studi Stampatori Ebrei

Soncino

Al Museo della Stampa di Soncino, dal 12 al 27 marzo 2022 sarà visitabile la mostra personale dell'artista Fernando Galassi. Segni e Colore.

Vengono esposte opere che raffigurano un'emozione intima del pittore, resa con sintonia armonica, come musica misteriosa. Colori e segni gestuali, che si sovrammettono su piani diversi a formare intrecci inesplicabili, come scribbles che si sommano.

Aggregazioni cromatico-segniche che confondono gli archetipi in una frammentazione non oggettiva, con perdita di realismo, una destrutturazione, una vera decostruzione segreta di tracce di memoria indelebile; forme astratte mentali, quasi illusione.

Per Galassi, infatti, 'Creare significa poter sognare, sognare significa poter creare', ed inoltre, 'Poesia è un colore, poesia è un pensiero'.

La Vita e le Mostre

Fernando Galassi si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Firenze ed ivi ha conseguito la specializzazione in Oculistica.

Dalla fine degli anni Sessanta, si è dedicato anche all'arte contemporanea e classica, così come all'arte africana ed alla fotografia.

Ha eseguito molte opere su carta e su tela, con soggetti dal figurativo all'astratto.

Negli anni Settanta è stato ospitato per una personale di grafica presso la galleria AxA di Firenze.

Ha esposto recentemente le proprie opere in alcune importanti mostre personali.

Dentro la pittura

Nelle opere esposte nel marzo 2022 nell'antologica Fernando Galassi. Segni e Colore, al Museo della Stampa di Soncino, c'è un tema ricorrente assimilabile ad un momento onirico, ad una sorta di velatura dell'inconscio.

Non diversamente sembra poter interpretare il ricorrente modello delle sinuose linee colorate su cui l'artista basa la sua creativa produzione.

Linee che si contaminano reciprocamente in modo apparentemente casuale ma in realtà in un attento e voluto assemblaggio, consapevole espressione di una lunga ricerca che in parte lo avvicina a Mario Schifano.

Espressioni che si moltiplicano e s'impongono come tema dominante di una sinfonia dalla purezza aurorale; un misto di forma e radiosità, laddove l'aggregazione dei rapporti cromatici che si vengono a creare, atti certo a delineare la usuale forma modulare, ma anche ad ottenere maggiore luminosità, con i colori che si integrano a vicenda con effetti di forte brillantezza.

Si tratta di trame singolari realizzate con calibrati segni colorati che manifestano palesemente una organizzazione testuale e una propria peculiare coesione semantica.

L'opera di Galassi è con ogni evidenza un'arte evocativa dalle rigide o fluttuanti ondulazioni. L'esito pittorico è nel segno della ricerca e della lucida riflessione, nel peculiare linguaggio artistico che appare come degna esemplificazione del raggiungimento di un equilibrio pressoché perfetto tra il sentimento morale e il contenuto plastico dei quadri.

Inaugurazione sabato 12 marzo ore 17:00

Orari di apertura:

Dal Martedì al Venerdì: 10:00 - 12:30

pomeriggio su prenotazione: tel. 0374/83171 - info@museostampasoncino.it

Sabato, domenica e festivi: 10:00 - 12:30 / 14:30 - 17:30

www.museostampasoncino.it