“Ugo Tognazzi: questa specie d’attore” Convegno Internazionale di studi

Cremona celebra il centenario della nascita di Ugo Tognazzi con un programma culturale che prevede un Convegno Internazionale promosso dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia, sede di Cremona, l'Archivio Tognazzi, il Comune di Cremona e con la collaborazione e il patrocinio della Consulta Universitaria del Cinema e dell’Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del cinema.

Martedì 22 marzo presso l'aula conferenze del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, avrà inizio alle ore 9.30 il convegno internazionale di studi “Ugo Tognazzi: questa specie d’attore”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti con green pass rafforzato.



L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale youtube del Dipartimento

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9.30 - Saluti istituzionali

Federica Villa, Delegata Rettore Università di Pavia

Gianluca Galimberti, Sindaco di Cremona

Ingrid Pustijanac, Vicedirettrice del Dipartimento di Musicologia e Ben Culturali

*Alberto Anile, Conservatore Cineteca Nazionale

Ricky e Gianmarco Tognazzi

9.50 - Introduzione - Elena Mosconi

10.00 - L’arte di far ridere (presiede Federica Villa, Università di Pavia)

*Roy Menarini, Università di Bologna

Parodie di Ugo

Fabio Melelli, Università per Stranieri di Perugia

Due strane coppie: Tognazzi & Vianello, Scarnicci & Tarabusi

Francesco D’Asero, Università di Roma 3

Ugo e Trino: il modello comico del primo Tognazzi nel cinema con Chiari e Vianello

11.15 - Non solo film (presiede David Bruni, Università di Cagliari)

Gabriele Landrini, Università di Bari

Tognazzi testimonial. Un attore prestato al Carosello

*Rachel Haworth, University of Hull

Tognazzi-Vianello ovvero la TV italiana degli anni ’50

Michelangelo Cardinaletti, Università per Stranieri di Perugia

Canzoni e musica nel cinema di Ugo Tognazzi

Mario Galeotti, ricercatore indipendente

Dalla grande abbuffata all'abbuffone: il racconto culinario di un attore aspirante cuoco

(light buffet)

14.30 50 sfumature di Ugo: uno sguardo sull’attore (presiede Raffaele De Berti, Università di Milano)

*Cristina Jandelli, Università di Firenze

Da caratterista a protagonista: Il magnifico cornuto

Sara Martin e Dorothea Burato, Università di Parma

Il ruolo del costume per l’attore Ugo Tognazzi, nell’al di qua del travestimento e sopra il calco di gesso

Chiara Tognolotti, Università di Pisa

«Un omosessuale invecchiato, ma con aspetto umano». Persona divistica e performance attoriale di Ugo Tognazzi in Splendori e miserie di Madame Royale (V. Caprioli, 1970)

Eleonora Santamaria, Università dell’Aquila

Il travestitismo di Tognazzi: la tensione rappresentativa tra stigmate sociali e il loro superamento

16.15 - In viaggio con Ugo: la carriera cinematografica (presiede Gabriele Rigola, Università di Genova)

Stefania Parigi, Università di Roma 3

Tognazzi con Ferreri. Un gioco lieto e tragico

David Bruni, Università di Cagliari

La voglia matta (1962, Luciano Salce) e Il sorpasso (1962, Dino Risi). Due commedie antagoniste sull’Italia del boom

Luciano De Giusti, Università di Trieste

Diretto da Franco Giraldi: tre volti di commedia amara

Pietro Ammaturo, Università della Basilicata

Tognazzi dimenticato: il Satyricon tra Fellini e Polidoro

Barbara Corsi e Alfonso Venturini, AIRSC (Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema)

Amici miei ovvero come la Toscana conquistò il cinema italiano

19.30 - A cena con Ugo

Ingresso libero con green pass rafforzato.

21.00 - Cinema Filo

Proiezione del film Venga a prendere il caffè da noi, di Alberto Lattuada, 1970

Restaurato dalla Cineteca Nazionale di Roma

Interviene Alfredo Baldi

Video: Milena Vukotic

Proiezione del docufilm La voglia matta di vivere. Un ricordo di Ricky Tognazzi

Interviene l’autore

Al termine, Buon compleanno Ugo

(ingresso libero)