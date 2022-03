"Cremona racconta Mina" itinerario in città

Il 25 marzo si spegneranno le luminarie presenti in centro città dedicate a Mina e a sue due celebri canzoni.

ProCremona, CrArT e Consorzio Turistico InCremona in collaborazione con l’attore Massimiliano Pegorini, per celebrare l’attività di questa grande artista, propongono un itinerario in città alla scoperta non solo della storia di Mina, ma anche il suo legame con Cremona.

Nel 1958 a Cremona, in via Aporti al numero civico 37, ha inizio una grande avventura che consegnerà alla storia la più grande cantante italiana contemporanea e una delle voci più belle a livello mondiale: Mina!

La città di Cremona è in grado di raccontare, attraverso i suoi luoghi, i nove mesi che segnano indelebilmente la vita artistica di una giovane ragazza che con la sua mimica e l’uso rivoluzionario della voce ha cambiato il mondo della musica.

Estro, creatività, innovazione, gestualità, look…tutto in Mina è una piccola grande rivoluzione!

Ritrovo in Via Aporti 37, ore 21.00

Costo: Adulto 18€

Tour in collaborazione con Confcommercio e Botteghe del centro.

Su prenotazione 338 8071208 o acquisto qui Tour Mina