Incontro: Luchino Visconti e i suoi ultimi film

Prosegue il ciclo di incontri di cultura generale intitolato "Il Novecento e l'attualità" organizzato dall'Unitre

presso la Società Filodrammatica Cremonese.

Lunedì 21 marzo alle ore 16

Graziella Baldaro

terrà una lezione dal titolo

Luchino Visconti e i suoi ultimi film

Graziella Baldaro è esperta e appassionata di cinema, per anni è stata ai vertici dell’Agis.

Il nonno Dino Calza aprì, con il fratello Sergio, il cinema Italia nel 1915, il primo vero cinema a Cremona, il primo edificio, in Lombardia, progettato esclusivamente per attività cinematografica.

Ingresso con mascherina e green pass rafforzato.