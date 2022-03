Week end appetitoso con Le Strade del Gusto

La manifestazione “Le strade del gusto"

fa tappa nella città di Codogno

il 19 e 20 marzo

L'evento parte da un progetto di valorizzazione dei prodotti tipici locali e italiani ed è corredato da eventi collaterali dedicati ai bambini e musica di strada.



PROGRAMMA:

- Le strade dei golosi: vendita prodotti tipici italiani con STREET FOOD & BEVERAGE sotto La Loggia

- Le strade delle note: musicisti di strada dalle ore 15.00 alle ore 20.00

SABATO 19 MARZO

dalle ore 8,00 alle 18,00 in Piazza Cairoli la Mostra Mercato del piccolo antiquariato e vintage

torna la chitarra e voce di Stefano Bastia con un repertorio country rock melodico

FESTA DEL PAPÀ con dediche e richieste - laboratori di disegno

DOMENICA 20 MARZO

per la prima volta avremo con noi Arianna Vitale, cantautrice cremasca conosciuta come *AHRI*, premio critica Marinella Venegoni e finalista Sanremo Rock 2021, giunta al suo terzo EP, di cui ha pubblicato il primo singolo "Autunno 2019". Cantante da sempre, propone un repertorio evergreen di brani italiani ed internazionali, oltre a suoi pezzi originali

- Le strade del gioco Cos'è più bello del sorriso dei bambini?

Roxana, la StreGatta dei colori, vi aspetta con i pennelli pronti per trasformarvi nel personaggio preferito o semplicemente per un tocco colorato. Roxana è un esperta di facebodypainting, profondamente appassionata dall'arte che ha vinto diversi premi in concorsi nazionali ed internazionali.

Evento organizzato dall'Associazione Le Strade del Gusto e della bellezza in collaborazione con l'agenzia cinzia miraglio di Crema e con il Patrocinio e la collaborazione della città di Codogno e con il Patrocinio della Provincia di Lodi.



Info: 0373/85684 - 3356196576