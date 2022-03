Tra cielo e terra: bipersonale di Antonella Agnello e Gabriella Pozzi

Tra cielo e terra

bipersonale di

di Antonella Agnello

e Gabriella Pozzi

19 marzo - 1 aprile

L'esposizione è stata inagurata sabato 19 marzo nelle sale di Palazzo Duemiglia a Cremona, con le opere di Antonella Agnello e Gabriella Pozzi, entrambe cremasche, e si potrà ammirare fino al primo aprile.

«Dopo i coniugi reggiani Giancarlo e Lucia Cutini – spiega il presidente del Centro Pinoni, Giorgio Denti, che promuove l’evento con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale, abbiamo voluto dare spazio a un’esposizione che nasce dall’amicizia di due talentuose pittrici cremasche che si distinguono per la particolare originalità».

Antonella Agnello è nata a Milano, dove si è formata. Ha seguito corsi di acquerello e grafica pubblicitaria. Utilizza diverse tecniche esecutive e svariati materiali di supporto. In fase di ricerca e sperimentazione in continua evoluzione, ha creato opere pittoriche dal taglio decisamente astratto-informale. Ama trasferire nelle sue opere immagini di angoli di natura filtrate dalla memoria e dal ricordo. Ha esposto i suoi lavori in numerose collettive, anche di livello internazionale, e ha all’attivo diverse personali. Autrice di poesie per bambini e di testi teatrali, ha pubblicato due romanzi con la Casa Editrice Giovane Holden: Diario a quattro zampe e Da lontano un castello.

«Il dinamismo espressivo di questa eclettica creativa – afferma il critico Simone Fappanni – si sostanzia in una ricerca dalle tinte implodenti e dal gesto ampio e preciso. Ne discendono immagini che rimandano a una riflessione, intensa e profonda sul vivere, come quella che l’artista svolge sul tema dei boschi, che diventano, al contempo, immagini fisiche e mentali».

Gabriella Pozzi dipinge da quando frequentava la scuola dell’obbligo e fin da allora ha prediletto la pittura ad olio. Ha eseguito apprezzate copie d’autore di celebri dipinti di Gauguin, van Gogh e Corot. Ha frequentato la scuola serale popolare di pittura sotto la guida del maestro Francesco Manlio Lodigiani ed esposto in numerose collettive, tendo la prima personale alla Pro Loco di Crema.

«Quella dell’artista cremasca – continua Fappanni – è una pittura di tocco, che si apre serenamente alla natura cogliendone, con felice indole espressiva, i sommovimenti stagionali, declinati con pazienza e attenzione. Ne discendono scenari dalla forte connotazione poetica che immergono l’osservatore in scenari bucolici di rara delicatezza».

L’esposizione è visitabile da lunedì a sabato dalle ore 14,30 alle 17 fino al 1 aprile.

Per informazioni, fappanni71@gmail.com