Incontro: Timbuctu ieri e oggi. Omaggio a Tiziano Terzani

Giovedì 24 marzo, ore 21

Sala Alessandrini, Crema

Il viaggio attraverso le immagini

Timbuctu ieri e oggi

Un omaggio a Tiziano Terzani con l’antropologo e scrittore Marco Aime

Moderatore Lauro Sangaletti (giornalista)

Il famoso antropologo Marco Aime ci intratterrà parlandoci di Timbuctù ieri e oggi. Dal mito al jihad.

Timbuctu è un nome che sfiora la realtà: sembra quasi uscita dalla mondo della fantasia, eppure questa e altre città del Sahel, ricoprivano nel medioevo un ruolo fondamentale per gli scambi tra il cuore dell’Africa e del mondo mediterraneo.

Città ricca e colta, fondata da una borghesia illuminata, conobbe fasti da fare invidia al mondo, fino a quando iniziò il lungo declino che la condusse al disastro attuale. La storia e il clima l’hanno colpita duramente: dal colonialismo al mutare delle rotte commerciali, dalle siccità fino agli attacchi dei jihadisti degli ultimi anni.

Con Aime passeremo dalla Timbuctu medievale, alla costruzione del mito da parte dell’Occidente alla sua decadenza e alla situazione di oggi. Una storia lunga e affascinante, sconosciuta ai più.

Partendo dalla lettura di alcuni saggi di Aime, Timbuctu (Bollati Boringhieri), Le radici nella sabbia (EDT), Il grande gioco del Sahel (Bollati Boringhieri), il giornalista Lauro Sangaletti converserà con l’antropologo e ci guiderà alla scoperta di questa città affascinante e misteriosa.

Marco Aime insegna Antropologia culturale presso l’Università di Genova. Ha condotto ricerche sulle Alpi e in Africa occidentale. Oltre a numerosi articoli scientifici ha pubblicato, tra gli altri, Le radici nella sabbia (1999); Diario dogon (2000); La casa di nessuno. Mercati in Africa occidentale (2002); Eccessi di culture (2004), L’incontro mancato (Bollati Boringhieri, 2005); Il primo libro di antropologia (2008); Timbuctu (2008); Il diverso come icona del male con E. Severino (2009); Una bella differenza (2009); L’altro e l’altrove con D. Papotti (2012); African Graffiti (2012); Etnografia del quotidiano. Uuo sguardo antropologico sull’Italia che cambia (2014); La fatica di diventare grandi con G. Pietropolli Charmet (2014); L’isola del non arrivo. Cronache da Lampedusa (2018), il testo autobiografico Gina (2019) e il recentissimo Il grande gioco del Sahel. Dalle carovane di sale ai Boeing di cocaina (Bollati Boringhieri) con Andrea De Georgio.

Gli appuntamenti di “Il viaggio attraverso le immagini” sono promossi dall’Associazione culturale Orizzonti Nomadi – L’Angolo dell’Avventura sezione di Crema.

