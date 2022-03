Esistono formazioni in grado di cambiare, oggi, il modo di sentire la musica.

Quando parliamo del duo composto da Paolo Fresu & Omar Sosa, per sentire non intendiamo soltanto il mero ascolto, ma una questione di cuore, anima, empatia. È ormai una delle formazioni più conosciute e amate, sia in Italia che all’estero, capace di creare ponti sonori e concettuali tra due mari e due continenti e di affinare, concerto dopo concerto, la propria proposta musicale.

Fresu e Sosa danzano; danzano in modo sicuramente latino attorno al vincente mix di jazz, musica cubana, Africa e world music che riescono a creare. E se Fresu è ormai quell’importante icona della musica contemporanea che tutti riconoscono è sorprendente un Sosa sempre più stimolante e con orizzonti spalancati.

Sul palco:

Paolo Fresu tromba, flicorno, effetti

Omar Sosa pianoforte

