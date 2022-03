Personale di Francesco Gentilini "Una domenica mattina"

Una domenica mattina

FRANCESCO GENTILINI

26/03/2022 - 24/04/2022

a cura di Donatella Migliore

galleria Il Triangolo

I circa venti dipinti che compongono la mostra raccontano le storie di un territorio – quel nastro continuo di pianura dalla bassa Lombardia all’Emilia – dove è profondamente radicata una tradizione fatta di luoghi e personaggi che tutti noi conserviamo nel nostro immaginario.

Le microstorie di quartiere con i suoi protagonisti, improbabili attori nella scenografia della vita, fanno da contrappunto a ricordi di viaggi lontani, dalla Liverpool trasognata in atmosfere silenti alla Hopper, alle sterminate distese delle praterie americane cui il ricordo della letteratura on the road si lega indissolubilmente a quello personale, autobiografico.

E poi ci sono il mare, soprattutto l’Adriatico, e la Romagna, con la dimensione feriale e quotidiana delle tipiche pensioni romagnole e delle cabine di legno dei bagni di una volta.

Un affresco storico, un romanzo per immagini che affonda in una dimensione intima della pittura, per restituirci una geografia e una storia che sentiamo vicine per latitudine, ma soprattutto per tradizioni e comune patrimonio culturale.

Inaugurazione sabato 26 marzo ore 18.00

Aperto da giovedì a domenica, dalle 16:30 alle 19:30

Altri orari su appuntamento.

info@iltriangoloartgallery.com

Cell. 348 7437721

Cell. 334 5714520

iltriangoloartgallery.com

Facebook

Instagram

Artland