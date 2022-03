Sergio Cammariere Special Trio

In questo progetto che debutta a Cremona, Sergio Cammariere è affiancato per la prima volta da due dei più importanti musicisti del panorama musicale italiano ed internazionale: Alfredo Golino alla batteria e Ares Tavolazzi al contrabbasso.

Questo trio speciale si appresta a esplorare oltre l’orizzonte della musica jazz, spaziando attraverso le melodie poetiche del musicista calabrese che vengono esaltate dall’interplay dei tre Maestri, rendendo di volta in volta sempre diversa e fresca ogni performance e coinvolgendo attivamente un pubblico molto vario con l’immediatezza e l’autenticità che solo la musica improvvisata può fare.

Lo spettacolo rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossanova.

Cammariere recupera dal baule dei ricordi i suoi successi più acclamati, dipingendoli di nuove sfumature: Tempo perduto, Via da questo mare, Tutto quello che un uomo, brano quest’ultimo che alla prima partecipazione dell’artista a Sanremo (nel 2003) ottiene il terzo posto in gara, il premio della critica e quello come migliore composizione musicale, in un perfetto equilibrio armonico che ne sottolinea l’intensità emotiva.

Vi saranno anche alcuni omaggi a cantautori e qualche incursioni nel repertorio jazzistico. Le molteplici sonorità del trio, proprio come le esperienze musicali dei tre musicisti, compongono un ampio ventaglio di melodie e colori grazie alla scelta accurata del repertorio che, unito all’interplay dei tre Maestri, danno vita ad atmosfere che si fondono con le melodie dei famosi cantatori italiani e internazionali e spaziano tra i vari periodi della storia del jazz.

