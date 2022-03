“Sulle tracce del Duca” a Castell'Arquato con il FAI

Sabato 26 e domenica 27 marzo

la Delegazione FAI di Piacenza e il Gruppo FAI Giovani vi aspettano per scoprire tre luoghi unici aperti eccezionalmente con visite culturali, per immergerci in un lato poco conosciuto di Castell’Arquato seguendo la storia e l’arte passo dopo passo “Sulle tracce del Duca”.

Sono previste visite aperte a tutti e alcune esclusive riservate agli iscritti FAI, aperture realizzate in collaborazione con l’Associazione Gens Innominabilis, la parrocchia di Castell’Arquato, con il patrocinio della Diocesi di Piacenza-Bobbio nell’ambito dei 900 anni di fondazione della Collegiata e del Duomo e con il patrocinio del comune di Castell’Arquato.



TORRIONE DEL DUCA

Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 (ultima visita h 13) e dalle 15.00 alle 18.00 (ultima visita h 18)



PALAZZO DEL DUCA

Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 (ultima visita h 13) e dalle 15.00 alle 18.00 (ultima visita h 18)

Riservato ai soci FAI (con possibilità di tesseramento in loco)



CHIESA DI SAN PIETRO CON MONUMENTO A SFORZA SFORZA

Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 (ultima visita h 13) e dalle 15.00 alle 17.00 (ultima visita h 17)

