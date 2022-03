Visita guidata alla Chiesa di Santa Maria Maddalena con il T.C.I.

Il Club di Territorio T.C.I. di Cremona, in occasione della riapertura dei siti aderenti al progetto Aperti per Voi, organizzerà per domenica 10 aprile una visita guidata alla Chiesa di Santa Maria Maddalena di Cremona.

Ecco il programma:

Ore 15,45 Ritrovo piazzetta antistante la Chiesa di S. Maria Maddalena, Via Realdo Colombo

Ore 16 Inizio visita guidata

Ore 18 Termine visita

La chiesa di S. Maria Maddalena sorge alle spalle del Duomo, in un’area anticamente chiamata “la Mosa”.

Venne eretta attorno alla metà del Duecento e ampliata nel 1484 con forme architettoniche che risentono del gusto di transizione fra stile gotico e rinascimentale e una delicata decorazione floreale.

Nell’abside, nei primi anni del Cinquecento, venne collocato un grande polittico di Tommaso Aleni dedicato ai santi titolari della chiesa.

Fra il 1623 ed il 1626 la chiesa fu interessata da un vasto intervento di riforma, che però restò interrotto a causa dell’epidemia di peste del 1630, e che interessò anche gli altari con la sostituzione delle originarie immagini sacre dipinte sul muro con altre su tela quali il Miracolo di san Giovanni Damasceno di Luigi Miradori detto il Genovesino (1648).

Nel corso del generale riordino delle parrocchie operato all’inizio dell’Ottocento, la chiesa di S. Maria Maddalena perse la cura d’anime e divenne sussidiaria della vicina chiesa di S. Imerio. In quell’occasione vi vennero traslocate numerose opere d’arte provenienti da chiese del circondario che nel frattempo erano state soppresse, tra cui importanti tele di Luca Cattapane (1597), di Vincenzo Campi (1577), del vicentino Alessandro Maganza (fine XVI secolo) e alcune sculture lignee, come i due grandi Crocifissi rispettivamente del XIV secolo e del 1714.

L’aspetto attuale della chiesa si deve ai lavori condotti nel 1964 – 68, durante i quali si riportarono alla luce diversi brani di affreschi quattrocenteschi.

Un nuovo impianto di illuminazione, inaugurato nel 2021, ha consentito di valorizzare tutte le opere presenti in chiesa.

Quota di partecipazione

Socio TCI € 5

Non Socio € 7

Prenotazioni

Dal 23-03 al 7-04

- tel. 328 5731807 (Loredana)

- tel. 0372 32245 (Libreria Spotti)

- email: cremona@volontaritouring.it

Tel. attivo il giorno della visita: 328 5731807

La quota comprende:

Visita guidata con la Console Mariella Morandi – Storica dell’arte

Assicurazione Rc e infortuni

Modalità di pagamento: versamento quota al momento del ritrovo

Per la partecipazione è richiesto il rispetto delle norme anti covid vigenti al momento