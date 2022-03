"Imitamorfosi" con Claudio Lauretta e Sandro Piccolo

Sabato 2 aprile, ore 21.00

Imitamorfosi

con Claudio Lauretta e l’accompagnamento musicale di Sandro Piccolo

di Lauretta e Piccolo

Imitatore, attore e comico, Claudio Lauretta, è per la prima volta nel cartellone di Sifasera. Ha partecipato a trasmissioni tv come ‘Striscia la Notizia’, ‘Markette’, ‘Zelig’, ‘Chiambretti Night’, ‘Glob’, ‘Quelli che il calcio’ e ‘Italia’s Got Talent’. Dal 2016 è nel cast di ‘Colorado’ con le sue formidabili imitazioni di Renzi, Sgarbi e Trump! Fa parte del cast fisso di ‘Ciao Belli’ in onda tutti i giorni dalle 13 alle 14 su Radio Deejay.

Camaleontico e trasformista, Claudio nel rinnovato spettacolo teatrale, con ritmi serrati, racconta ripercorrendo, anche attraverso il suo percorso artistico, i cambiamenti delle mode, la migrazione del pubblico dalla tv ai social, le manie, la passata e recente politica, avvalendosi di vecchie e nuove imitazioni, canta e si trasforma in modo camaleontico, con mezzi semplici, ma ben congeniati. Saranno Sgarbi, Renzi, Grillo, Trump, floris e tantissimi altri personaggi ai quali ‘Mister Voice’ darà voce e corpo a raccontarci il nostro mondo.

BIGLIETTI

Poltronissime/Palchi – Intero 16 € | Ridotto 14 €

Poltrone/Galleria – Intero 12 € | Ridotto 10 €



Per informazioni:

TEATRO DEL VIALE

T. +39.348 6566386

biglietteria@teatrodelviale.it