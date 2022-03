River house - Soncino (CR): si balla ogni sabato notte

Al River house di Soncino (CR), finalmente, si balla di nuovo. La primavera 2022, in questo storico spazio tornato a splendere ogni sabato, ha di nuovo il ritmo di party divertenti e scatenati. River house è oggi in un grande club di forma rettangolare appena rinnovato. Il legno domina negli arredi scalda l'ambiente, così come la mirrorball centrale...

Riassumendo, nel nuovo corso del River house di Soncino (CR) niente è lasciato al caso: impianto audio, luci e servizio fanno si che ogni sabato i ragazzi della zona possano divertirsi con show e dj set set di qualità assoluta.

Ad esempio, sabato 26 marzo 2022 al River house in console con il loro sound arrivano Dader e Davide Turetta, mentre al microfono c'è l'energia di Francesco Tomasi.

E non è tutto: quando inizierà a fare un po' più caldo, River house, oltre al classico sabato notte, proporrà un aperitivo lungo infrasettimanale da vivere a bordo piscina e un gran bel modo di iniziare il weekend tra cibo e musica... ma ci sarà tempo per parlarne.

Intanto, ogni sabato notte al River di Soncino (CR) si balla con stile.