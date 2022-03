L'autismo è in piazza! Merenda, compagnia e un po' di magia

Sabato 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell'Autismo

Accendi il buio Odv organizza

L'autismo è in piazza!

un momento di piazza, semplice e volutamente spensierato, un'occasione per far fiorire un sorriso sul volto di TUTTI i bambini e ragazzi della nostra città che vorranno esserci, sedersi e ridere insieme ai nostri, per un giorno, o forse per altri ancora.

Incontrare l'autismo giù da un palco, magari sulla sedia di fianco alla tua, incrociando sorrisi.

Aspettiamo tutti voi e i vostri figli!

Sabato 2 aprile, ore 16.30

Piazza Stradivari, Cremona



Un simpatico intrattenitore, Mago Serenello, ci farà trascorrere un po' di tempo in allegria con il suo spettacolo di giochi e magia coinvolgendo i presenti.

Faremo merenda insieme, con pane e salame e dolci.

Accendi il buio Odv