Tu sei una lucciola. Presentazione del libro di M.V.Strozzi

Domenica 3 aprile alle ore 17:00 presso la Libreria del Convegno si terrà la presentazione del libro di Maria Vittoria Strozzi

"Tu sei una lucciola. Come trovare la luce dentro di te e illuminare la tua vita"

"Ci sono alcune cose che forse non ti hanno mai detto, ad esempio, che non tutte le lucciole brillano, pur avendone le potenzialità. Gli esseri umani non sono tanto diversi: tutti hanno la capacità di sprigionare la propria luce. Allora perché alcuni non lo fanno? Hai mai pensato che probabilmente riesci a vincere tutte le discussioni nella tua mente, perché lì tutti la pensano come te? Forse la storia che hai sempre raccontato a te stesso cela prospettive più ampie. In questo libro voglio offrirti degli spunti per aiutarti a trovare e coltivare la tua luce, così che tu possa illuminare la tua strada."

L'autrice dialoga con Ilaria Spotti.

Evento su prenotazione per un massimo di 15 posti.

Tel. 0372/32234