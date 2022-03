"I miracoli di Santa Maria della Croce", un racconto "tra scienza e fede"

Proseguono nel mese di aprile gli appuntamenti con le conferenze della rassegna Il sabato del Museo. Per questo mese l’appuntamento è organizzato in collaborazione con L'Araldo Gruppo Culturale Cremasco ed è previsto per sabato 2 aprile alle 16:30.

La conferenza, intitolata “I miracoli di Santa Maria della Croce... tra scienza e fede”, tratterà della singolare vicenda di Caterina Degli Uberti che sul finire del Quattrocento, esattamente il 3 aprile del 1490, fu brutalmente aggredita dal marito e lasciata agonizzante nel bosco del Novelletto, poco fuori le mura di Crema, dove successivamente verrà eretto il santuario di Santa Maria della Croce.

La vicenda sarà analizzata dal punto di vista della fede, narrando gli avvenimenti che portarono alla morte della giovane e i successivi miracoli che diedero l’impulso alla costruzione della chiesa, ma verranno anche approfondite le ultime ore di vita di Caterina Degli Uberti dal punto di vista medico e biologico.

Relatori dell'incontro saranno Franca Fantaguzzi, diplomata presso l’Istituto Magistrale Albergoni di Crema ed ex dipendente del Museo Civico di Crema e del Cremasco, e Gian Attilio Puerari, dirigente medico di I° livello presso A.O. Ospedale Maggiore di Crema.

L’incontro sarà ospitato nella consueta cornice della sala “Angelo Cremonesi” del centro culturale Sant’Agostino in piazzetta Winifred Terni de' Gregorj al numero 5. L’accesso è consentito ai cittadini muniti di Super Green pass e mascherina FFP2