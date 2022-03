Concerto C3 ChiesaCellosCremona

Il Monteverdi per la Città

Una settimana di eventi

per festeggiare con la Città la statizzazione

2-9 aprile 2022

Lunedì 4 aprile

Concerto C3ChiesaCellosCremona

ore 17:00 – Adafa



• Preludi dalle sei suites (Bach)

Suite Sol maggiore BWV 1007, Roberta Selva

Suite Re minore BWV 1008, Federica Colombo

Suite Do maggiore BWV1009, Africa Alaìde Dobner

Suite Mi bemolle maggiore BWV 1010, Andrea Stringhetti

Suite Do minore BWV 1011, Clarissa Marino

Suite Re maggiore BWV1012, AlessandroMastracci



• Bachianas brasileiras n. 1 per soli otto violoncelli (Villa-lobos)

Introdução (Embolada)

Prelúdio (Modinha)

Fuga (Conversa)

Violoncelli: Silvia Chiesa, Alessandro Mastracci, Clarissa Marino, Africa Alaìde Dobner, Roberta Selva, Andrea Stringhetti, Federica Colombo, Afra Mannucci