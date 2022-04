Presentazione film: Attraverso i muri. Storie al tempo della pandemia

Giovedì 7 aprile, ore 20.30

presso Multisala Portanova, Crema

Presentazione del film

ATTRAVERSO I MURI

Storie al tempo della pandemia

di Andrea Broglia e Daniele Ferrero

La proiezione, a ingresso gratuito, è promossa dal Comune di Crema in collaborazione con MNEO, Archivio italiano della memoria.



Il film racconta la pandemia del covid-19 attraverso le voci di chi ha vissuto l’emergenza in maniera particolarmente intensa.

Decine di interviste si susseguono disegnando un polittico di volti, intervallati da immagini evocative, sguardi e memorie che necessitano di essere raccontate, poi rielaborate.

Il docufilm, prodotto da MNEO-ARCHIVIO ITALIANO DELLA MEMORIA e PUNTODOC in collaborazione con Dipartimento di Storia-Master Comunicazione storica-Università di Bologna, nasce da 190 storie raccolte a partire dall’aprile del 2020 e per oltre un anno, lavorando su gran parte del territorio italiano. Storie personali, di dolore, dedizione, coraggio. Non solo la malattia, ma anche le altre sofferenze provocate dalla pandemia: l’isolamento, l’impoverimento, le paure, il logoramento psichico, la vita a distanza. Insieme alla forza, alla voglia di futuro, al senso di unione che caratterizza molti di questi racconti.

Un racconto corale, che vuole andare oltre la cronaca dei fatti per entrare nella profondità dei vissuti, cogliendo la pluralità dei punti di vista, mettendo in luce l’universalità delle emozioni provate e delle riflessioni su quanto accaduto. La narrazione è suddivisa in 4 capitoli (Dispnea, Apnea, La forza della comunità e Naufraghi) corrispondenti a 4 temi, accompagnati ciascuno da una performance artistica realizzata appositamente per questo progetto, una chiave di lettura diversa per aiutare a comprendere e vedere la realtà oltre le parole e i pensieri.

MNEO – Archivio Italiano della Memoria è un Associazione Culturale e di Promozione Sociale nata su un lavoro di produzione e archiviazione video iniziato da Puntodoc; negli anni ha raccolto circa 600 interviste video inedite a personaggi della cultura, dello spettacolo, della società civile, dello sport e a testimoni di grandi eventi della storia del nostro Paese. Oltre a continuare questo lavoro di produzione, Mneo si occupa di gestirlo, divulgarlo e promuoverlo attraverso iniziative culturali. Accanto a questi video si è inoltre aggiunta l’acquisizione di un fondo di oltre 500 ore di filmati in pellicola (35 e 16 mm) che raccontano la storia italiana dall’inizio del ‘900 agli anni Settanta.

Puntodoc è una società di produzione nata nel 2008 con l’obiettivo di sviluppare il progetto Mneo. In questi anni ha prodotto programmi per la tv (Sky, Mediaset, Rai, Nbc Universal, Zelig Tv) e video per grandi aziende, Enel, Generali, Eni, Tim, Ferrero, Illy, Terna, Credem.

Andrea Broglia, Presidente e fondatore di MNEO, ha lavorato per 23 anni a Mediaset, Responsabile dell’Area Factual, autore e produttore di una trentina di programmi tra cui Jonathan dimensione avventura e Macchina del Tempo, direttore di Mt channel, vincitore del Gold camera Award di Chicago con il docufilm Il sogno di Leonardo.

Daniele Ferrero, videomaker e fotografo, ha lavorato per dieci anni a Fondazione Fotografia Modena. Tra i suoi lavori documentaristici: Untitled, sulla crisi migratoria delle isole greche del 2016; Magnitudo, sul terremoto del centro Italia; L’amatore, mediometraggio sul Grappling, tecnica di lotta mista; direttore della fotografia per il documentario Le Nostre Verità – Bologna 02/08/1980 prodotto da Mneo.

Ingresso gratuito

Super Green Pass e mascherina Ffp2 obbligatori

Info: manifestazioni.culturali@comune.crema.cr.it - 0373 894481-484