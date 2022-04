Spettacolo: Romeo e Giulietta 1.1 (La sfocatura dei corpi)

Sabato 9 aprile, ore 21:00

Teatro Comunale di Casalmaggiore

Romeo e Giulietta 1.1

(La sfocatura dei corpi)

rivisitazione del progetto

la Sfocatura dei Corpi del 2006

coreografia e regia, luci e costumi

Roberto Zappalà

Dopo la festa/compleanno del quarto di secolo e gli ultimi anni ricchi d’intensa produttività Roberto Zappalà con Antologia recupera i lavori più interessanti che hanno lasciato un segno nel tempo e nella costruzione della sua linea coreografica.

Il progetto non ha soltanto il compito di “recuperare” e di “rivisitare”, ma anche quello di originare attraverso un nuovo “contatto” nuove visioni; dove anche il “semplice” cambiamento degli interpreti può fare da primo mobile per un diverso approccio alla creazione da parte del coreografo. Tutto ciò non solo determinerà una riflessione sul passato ma inevitabilmente porterà a riflettere sul futuro.

Sfocatura dei corpi era il sottotitolo del Romeo e Giulietta del 2006 che Roberto Zappalà ha deciso di riprendere e riportare in scena come primo spettacolo di Antologia. Una revisione che è anche e soprattutto un rinnovamento.

Cosa ci fa sentire sfocati, quando ci sentiamo sfocati? Tecnicamente (in ottica, fotografia, cinema) la sfocatura è una questione di distanza tra il centro focale dell’obiettivo e “l’oggetto” inquadrato; se questa distanza è inferiore o superiore ad una certa misura l’oggetto risulta, appunto, sfocato. Riportando tutto ai due amanti di Verona ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” che la distanza tra noi e il mondo, tra noi e l’amato non è quella giusta; quando la distanza che ci separa dall’essere amato è condizionata dal proprio essere nel mondo; quando siamo, ci sentiamo, crediamo di essere, troppo vicini, o troppo lontani.

Siamo tutti Romeo e Giulietta.

Biglietti:

Intero € 20,00

Ridotti e Loggione € 15,00

Acquista il tuo biglietto online!