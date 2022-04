Spettacolo: Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore

Sabato 7 maggio, ore 21:00

Teatro Comunale di Casalmaggiore

Romeo e Giulietta

Una canzone d’amore

di Babilonia Teatri

da William Shakespeare

«Quando abbiamo deciso di mettere in scena Romeo e Giulietta avevamo chiare due scelte: gli unici personaggi di Shakespeare presenti nello spettacolo sarebbero stati Romeo e Giulietta e ad interpretarli sarebbero stati due attori anziani.

Le scene in cui Romeo e Giulietta si incontrano e dialogano, isolate dal resto del testo, assurgono a vere e proprie icone di un amore totale e impossibile. Il fatto che a pronunciarle siano Paola Gassman e Ugo Pagliai, coppia da più di cinquant’anni, le rende commoventi e profonde. Le rende concrete e per quanto poetiche non suonano mai auliche.

I continui riferimenti alla morte, alla fine, alla notte e alla tomba di cui Shakespeare punteggia l’intero testo qui assumono una veridicità che sconvolge e commuove, provoca un’emozione che ci spinge ad empatizzare con gli attori sulla scena.

Lo spettacolo si concentra completamente sui protagonisti della vicenda, mette da parte tutto il contorno: la guerra tra le rispettive famiglie, gli amici di Romeo, i genitori di Giulietta e il frate.

Ci si interroga su quanto questa storia sia anche nostra, su quanto sia quella degli attori che la interpretano, su quanto tempo possa ancora sopravvivere a se stessa dopo averci accompagnati per così tanti anni».

Babilonia Teatri

Biglietti:

Intero € 20,00

Ridotti e Loggione € 15,00

