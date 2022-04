Incontro: Far rivivere la storia dalle fonti alle nuove tecnologie

I 4 Imperatori • Incontri, spettacoli e rievocazioni storiche

6, 7 e 9,10 aprile 2022



Il 69 d.C. viene ricordato dagli storici come “l’anno dei quattro imperatori”: la Storia racconta che dopo la morte di Nerone, quattro comandanti si contesero il titolo di Imperatore tra battaglie e sanguinose guerre civili.

Il territorio cremonese, che dalle rive del Po arriva a Bedriaco (indicata attualmente come la zona di Calvatone), e la stessa città di Cremona furono protagonisti della storia che cambierà l’assetto del potere all’interno di tutto l’Impero Romano.

Nelle campagne cremonesi tra il 13 e il 14 aprile 69 d.C si affrontano le legioni di Vitellio e di Otone che si scontrarono in una terribile battaglia che sancirà la vittoria del primo ma che aprirà poi la strada all’arrivo, quindi al trionfo, di Flavio Vespasiano.





4 giorni di incontri per ricordare l’epoca romana, organizzati da CrArT e Cascina Farisengo.

Manifestazioni gratuite e aperte a tutti!

• Mercoledì 6 aprile

al Museo Archeologico di San Lorenzo

dalle ore 18.30



“Far rivivere la storia dalle fonti alle nuove tecnologie”



Appuntamento dedicato allo studio della storia e la sua applicazione alle nuove tecnologie, a cura dei professori Porciani, Malagodi docenti dell’Università di Pavia, e della dott.ssa Volonté, curatrice del Museo di San Lorenzo.

Sempre più frequentemente si entra in contatto con strumenti pensati per permettere ad un pubblico ampio un’immersione nel passato: realtà aumentata, mappe interattive… Su cosa si basano questi nuovi mezzi? insieme ai docenti e agli esperti dell’epoca, si approfondisce come lo studio della storia e delle fonti siano imprescindibili punti di partenza per l’applicazione alle nuove tecnologie.

Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti, prenotazione obbligatoria scrivendo a:

info@crart.it

info@farisengo.it

L’evento “I 4 Imperatori” rientra nel progetto:

“2240” sostenuto da Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona onlus

