Sabato 23 aprile dalle ore 15

al Museo di Storia Naturale

Convegno: Herba mirabilis

Conversazioni sulla flora locale



PROGRAMMA:

Fabrizio Bonali: Erbari - Un utlie stumento di studio della flora

Valerio Ferrari: La botanica del popolo - Terminologia dialettale, usi, etimologie

Giovanni D'Auria: Che pianta è? Uno sguardo sulla flora cremonese

Franco Zavagno: Ospiti o nemici? Piante migranti alla scoperta del mondo

IN CHIUSURA: presentazione delle attività previste al Museo di Storia Naturale e al Museo della Civiltà Contadina in collaborazione con Auser e NaturArte che ci proporranno uno spettacolo in anteprima:



Mario Diegoli presenta

Joseph Beuys tra arte e natura

Alieni spontanei relativo erbario di specie autoctone e alloctone

(omaggio a Joseph Beuys Migrante sulla Terra)

Performance di Daniela Gorla



SPAZIO MOSTRA:

Eleonora Longo Disegni botanici e naturalistici

ore 18.30

CONCERTO SOTTO LE MAGNOLIE:

Microfestival di Teatro e Musica Antica

Hormai son presso al bosco

Tandàn darindondella

Musiche tra i boschi, le campagne e i giardini del primo cinquecento.

Cappella Musicale di San Giacomo, Bologna



Per info e prenotazioni:

musei.comune.cremona.it

t. 0372 407768

museo.storianaturale@comune.cremona.it