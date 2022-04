Sabato 23 aprile alle ore 21.00

presso Villa Magio Trecchi di Piadena

Concerto del Duo Mistral

"From Opera to Jazz"

Viaggio tra Europa e America Latina

Clarinetto Antonio Puglia

Pianoforte Mariano Meloni

Il concerto fa parte degli eventi del Platina International Music Festival che, in questa terza edizione, presenta un cartellone suggestivo aperto anche a generi inusuali come il jazz e si fregia di nomi di alto livello.

Antonio Puglia e Mariano Meloni provengono entrambi da diverse e prestigiose esperienze concertistiche sia solistiche sia in formazioni da camera. Il duo ha tenuto numerosissimi concerti in Italia, Europa e Messico riportando sempre lusinghieri consensi di pubblico e di critica. Vanta un vastissimo repertorio che spazia dal 1700 fino alla musica jazz e contemporanea. Particolare attenzione è rivolta alle composizioni dell’ottocento e del novecento.

Il consolidato affiatamento esecutivo e interpretativo dei due esecutori insieme alla loro affinata preparazione artistica e musicale sono il punto di forza di questa formazione.

Antonio Puglia – Nato a Sassari da una famiglia di musicisti, inizia giovanissimo gli studi musicali di Clarinetto, Pianoforte e Composizione presso il Conservatorio di musica di Sassari distinguendosi da subito per le sue qualità musicali.

Nel 1987 fonda con il violoncellista Andreas Koch e il pianista Mariano Meloni il Trio Mistral, con il quale svolge intesa attività artistica in Italia e all’Estero, spaziando su repertori di musica da camera che vanno dal Classico al Contemporaneo. Nella formazione di Duo, clarinetto e pianoforte, è stato ospite di importanti stagioni concertistiche in Italia, Spagna, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Olanda e America. Diversi compositori gli hanno dedicato opere.

Mariano Meloni – Nato a Sassari, si diploma in Pianoforte col massimo dei voti e la lode al Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila sotto la guida del M° Claudio Proietti.

Nella sua intensa attività artistica ha tenuto oltre 700 concerti come pianista, clavicembalista e organista in varie formazioni cameristiche e corali e come solista al pianoforte in vari paesi europei, Messico e Argentina.

Specializzato nella pratica dell’Accompagnamento e della Musica da Camera, ha collaborato per otto anni con l’Accademia Strumentale di Fiati, dal 1987 ha fondato il “Trio Mistral” e collabora dal 1992 con il coro “G. Rossini”. Ha suonato con gruppi prestigiosi come il “Benthien Quartett” di Amburgo e il “Klaring Quartett” di Vienna.