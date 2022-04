Concerto Live: Carovana Tabù featuring Fabrizio Bosso

Sabato 14 maggio

ore 21.00

Teatro San Domenico, Crema

Carovana Tabù

featuring Fabrizio Bosso



"Miles to go"

"Miles to go" svela la musica di Miles Davis in una nuova veste, a trent'anni dalla sua scomparsa.

"Miles to go" è un progetto discografico del gruppo italiano “Carovana Tabù” insieme a Fabrizio Bosso.

Le sonorità di ogni brano traggono spunto dallo studio e dalla riscoperta dei vari periodi della musica di Miles Davis, a cui si aggiungono elementi stilistici, formali, armonici e ritmici caratteristici della musica classica e contemporanea, con particolari riferimenti a Bach, Hindemith, Stravinskij, Ravel, Debussy, Morten Lauridsen e Astor Piazzolla.

Quest’unione è arricchita dalla tromba solista di Fabrizio Bosso, dal sound jazz/funk/pop dei “Carovana Tabù” e dal live electronics.

Carovana Tabù è una band formata da otto giovani musicisti provenienti da tutta Italia. La loro peculiarità è il sound che nasce dalla commistione di diversi generi che spazia dal funk, passando per il jazz e il soul.

Viaggiare e vedere le cose ogni volta con occhi diversi, questa è la vera essenza dei Carovana Tabù.

I componenti della band, come musicisti individuali, hanno collaborato e partecipato a diverse trasmissioni televisive, festival e tour, tra cui Sanremo Young, Festival Show, Ballata per Genova, Amici di Maria De Filippi, Umbria Jazz, durante le quali hanno avuto l’onore di collaborare con diversi artisti di diverso spessore e genere, come: Fabrizio Bosso, Davide Pezzin, Eric Marienthal, Massimo Ranieri, Gino Paoli, Arisa, Marco Masini, Rita Pavone, Noemi, Enrico Ruggeri, Ron, Sergio Cammariere, Gigi D’Alessio, Mahmood, Riccardo Cocciante, Andrea Tofanelli, Simon Le Bon, Europe, Ted Neeley, John Travolta e molti altri.

Nel 2020 la band si classifica come finalista al concorso nazionale “Tomorrow’s Jazz Festival 2020”, tenutosi presso il Teatro La Fenice di Venezia.

Biglietti:

Intero € 23,00

Ridotto studenti (7-25 anni) € 15,00

Prevendita: 2,00 €

Acquista ora!