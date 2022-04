Commedia "Miseria e Nobiltà" - Inaugurazione di Cremainscena2022

Venerdì 20 maggio

ore 21.00

Teatro San Domenico, Crema

Inaugurazione Cremainscena 2022

"Miseria e Nobiltà"

Compagnia del Santuario

di Francesco Edallo

Quest’anno la Compagnia del Santuario, tanto amata dal suo fondatore Checco Edallo, festeggia 40 anni di attività.

Ha portato in scena tante commedie, molte scritte dal compianto e sempre presente Checco, alcune di altri autori.

In questo 2022, la compagnia porterà in scena “Miseria e Nobiltà" commedia in dialetto e italiano, tratta da un’idea di Scarpetta, rielaborata e diretta da Francesco Edallo nel 1993.

Il Marchesino Eugenio Favetti è innamorato di Gina, figlia di Gaetano Semolino, ricco commerciante. Costui non concede l’assenso alle nozze fra i due se prima non conoscerà personalmente il nobile parentado di Eugenio.

Il padre di Eugenio, Marchese Ottavio, ostacola il matrimonio per le umili origini di Gina.

Eugenio, per uscire dall’ impasse, assolda due famiglie di morti di fame che, fingendosi nobili, cercheranno di trarre in inganno Gaetano.

Quando tutto sembra andare a buon fine…………



La commedia inaugura Cremainscena 2022, rassegna di teatro amatoriale molto amata dal pubblico cremasco.

Biglietti:

Posto unico € 10,00



Acquista ora!