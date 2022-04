The many faces of the man who draws faces. Disegni di Luca Bertoluzzi

Dal 30 aprile al 15 maggio 2022

Galleria Arteatro

Teatro San Domenico di Crema

The Many Faces of The Man Who Draws Faces

di Luca Bertoluzzi

The Man Who Draws Faces è il nome del progetto artistico di Luca Bertoluzzi, pubblicitario cremasco appena tornato a Crema dopo 23 anni trascorsi a Londra.

The Man Who Draws Faces fa esattamente quello che dice il suo nome d’arte: disegna facce. Solo facce. Esclusivamente facce.

E le disegna in continuazione, in maniera compulsiva, ovunque si trovi e su qualsiasi superficie: spesso su pezzetti di carta strappata, su pagine di diario, sul retro di una busta… o su altro materiale di ogni tipo.

I suoi disegni nascono prevalentemente piccoli, poco più grandi dello schermo di un iPhone.

Utilizza di solito pennarelli a punta fine, raramente carboncino, arricchendo poi l’opera con delle veloci pennellate in acquerello.

Spesso ritaglia i visi che ha appena creato e li appoggia su superfici - superfici che diventano esse stesse parti mutevoli dell’opera. E poi le fotografa, le posta online (ha un certo seguito sui social), crea adesivi, magliette, murales…

Le serigrafie e le stampe qui in mostra sono invece state create da artigiani professionisti utilizzando le opere originali.

Questa è la sua seconda mostra personale, dopo una mostra alla Galleria Cubo di Parma nel 2019.

Per ‘The Many Faces of The Man Who Draws Faces’ l’artista ha selezionato 30 opere, divise tra 10 serigrafie originali e 20 stampe digitali di alta qualità e ad alta definizione.

Il formato è sempre 50x70cm. Le tirature sono limitate a 25 copie, ciascuna timbrata, firmata e numerata dall’artista.

Ogni opera è in vendita a 100 euro.

Per informazioni, prenotazioni ed acquisti si prega di rivolgersi alla Bertoluzzi Comunicazione in Via Verdelli 19, esattamente di fronte al Mercato Austro-Ungarico ed a pochi passi dalla mostra.

Gli orari per le visite saranno: dal martedì al sabato dalle 16 alle 19, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Informazioni di contatto:

Roberta Ruffoni, Responsabile settore ARTE Fondazione San Domenico 0373.85418

comunicazione@teatrosandomenico.com

Green Pass obbligatorio