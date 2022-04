La Compagnia Caraval Spettacoli in: "Miseria e Nobiltà"

Domenica 22 maggio

ore 21.00

Teatro San Domenico, Crema

La Compagnia teatrale Caraval • Spettacoli

presenta

"Miseria e Nobiltà"

La celebre commedia di Eduardo Scarpetta del 1887 viene riproposta dagli artisti di Caraval con le tecniche e i personaggi della commedia dell’arte.

Felice Sciosciammocca e Pasquale o’Salassatore verranno sostituiti da Arlecchino e Pulcinella e tutta la rappresentazione assumerà i colori e i toni del carnevale.

Il regista, Lorenzo Samanni, si è premurato in questo riadattamento di non tradire lo spirito dell’opera originale e soprattutto di non intervenire sulla trama ma di esaltarne gli aspetti comici e temi.

Sul palco 9 attori in una danza di equivoci, situazioni paradossali e divertenti in grado di intrattenere ogni genere di pubblico.

La lotta tra i “poveri”, i “nobili” e gli “arricchiti” verrà combattuta tra zanni, padroni e innamorati: in questo allestimento la comicità sarà esplosiva, il coinvolgimento del pubblico inevitabile e il lieto fine garantito.

Una messinscena per dimostrare come spesso le differenze sociali sono solo una banalissima maschera sotto la quale siamo tutti uguali.

Lo spettacolo fa parte di Cremainscena 2022, rassegna di teatro amatoriale molto amata dal pubblico cremasco.

Biglietti:

Posto unico € 10,00



