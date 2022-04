Sabato 14 maggiore, ore 21:00

Palasport Orzinuovi

Nino Frassica & Los Plaggers Band

Tour 2000/3000

Nino Frassica, accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti il cui nome è una fusione tra Platters e plagio, ci accompagna in uno show originalissimo, un coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di ‘concertocabaret’.

Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica, più scatenato che mai.

Verranno presentati brani come ‘Cacao Meravigliao’, ‘Grazie dei Fiori bis’ o come ‘Viva la mamma col pomodoro’, e ancora ‘Campagna’ che diventa ‘Voglio andare a vivere con i cugini di campagna’, e poi ‘Siamo donne’ che si conclude con ‘Donna a Surriento’, ecc…

E il pubblico non resterà solo a guardare e applaudire ma si ritroverà travolto dal ritmo incalzante dello show, dalla verve comica dell’artista siciliano e dalle sue strampalate invenzioni musicali.

BIGLIETTI

Poltronissime/Palchi – Intero 27 € | Ridotto 25 €

Poltrone/Galleria – Intero 22 € | Ridotto 20 €

TEATRO DEL VIALE

T. +393486566386

biglietteria@teatrodelviale.it

Antonino Frassica, conosciuto come Nino Frassica, è nato l’11 dicembre del 1950 a Messina.

Da giovane si è trasferito a Milano per studiare recitazione. Negli anni ’70 partecipa ad alcuni spettacoli teatrali e programmi televisivi messinesi, nei quali Frassica si fa notare da Renzo Arbore con un eccentrico messaggio lasciatogli sulla segreteria telefonica. È proprio grazie a quest’ultimo che Nino Frassica debutta al cinema nel 1983 con “FF.SS.” – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”.

Nel 1985 Frassica partecipa al varietà Quelli della notte nella parte di frate Antonino da Scasazza, organizzatore di un improbabile concorso a premi, e nel 1987 a Indietro tutta!. Uno degli ultimi successi è la fiction televisiva Don Matteo, iniziata nel 1999 e giunta alla dodicesima stagione, con Terence Hill, Flavio Insinna e Simone Montedoro, in cui è coprotagonista e interpreta il maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini.

Nel cinema ha recitato in molti film come: Vacanze di Natale ’91, Anno 90, Miracolo italiano, Baaria, Ecceziunale Veramente e Sei mai stata sulla luna.