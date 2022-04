Workshop di scrittura collaborativa aperto ai cantautori dai 18 ai 35 anni - ISCRIZIONI ENTRO IL 19/04

Torna il Workshop di scrittura collaborativa per cantautori organizzato dall'associazione culturale la Città della Canzone. Gli ospiti dell'edizione 2022 sono con Francesco Pellegrini e Dente che animeranno la settimana dal 10 al 14 maggio al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona.

"Abbiamo detto fin dal primo minuto del nostro esperimento che non si poteva, ragionevolmente, pensare di fare una cosa come insegnare a scrivere canzoni – dicono gli organizzatori con in testa il presidente dell'associazione Claudio Cosi -. Irragionevolmente, siamo andati avanti negli ultimi nove anni cercando di capire cosa possiamo fare per rendere più semplice e immediata la condivisione di obiettivi ed esperienze artistiche, per creare piccole comunità che nel giro di qualche giorno si formano, lavorano insieme, fanno tornare a casa persone diverse da quelle che sono partite".

Il laboratorio di scrittura ed analisi dei processi compositivi ha il sostegno del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia e ospiterà due professionisti del settore che porteranno agli studenti il loro contributo di esperienza e sensibilità durante la settimana del Workshop.

I primo ospite è Francesco Pellegrini, polistrumentista, insegnante e produttore, autore di lungo corso nell’ambiente della canzone italiana e con alle spalle un percorso che l’ha visto sui palchi e in studio insieme a Motta, Nada, Andrea Appino e gli Zen Circus. Il secondo ospite è Dente, una voce che dal 2006 anima con il suo carattere e la sua sensibilità la produzione della canzone d’autore del nuovo secolo, scrivendo per sé e per altri e collaborando con scrittori come Guido Catalano, Paolo Nori, Aldo Nove.

Le iscrizioni al Workshop di scrittura collaborativa è aperta ai cantautori dai 18 ai 35 anni che abbiano voglia di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie canzoni per una settimana di laboratorio sulla scrittura collaborativa. Il bando di partecipazione è aperto fino al 19 aprile e per candidarsi basta mandare un proprio curriculum artistico e una lettera motivazionale usando il form presente sul sito de La Città della Canzone.

"Si gioca mettendo al centro una canzone, che è di qualcuno e allo stesso tempo appartiene a tutti quelli che ci si riconoscono – sottolineano gli organizzatori -. Alla fine della settimana di solito riusciamo a ricavarne molti sorrisi, qualche mal di testa, parecchio sonno arretrato e un bellissimo concerto finale".

Concerto finale che quest'anno si terrà sabato 14 maggio nel cortile del Circolo Arci Arcipelago di Cremona.

Il Workshop è un appuntamento decisamente in crescita e negli anni sono ormai diversi, e di fama, gli artisti che hanno collaborato al progetto. Dal 2013 a oggi si sono succeduti Lello Voce e Frank Nemola, Chiara Morucci e Mariapia De Vito, Alessandro Fiori, Vittorio De Scalzi, Marco Guazzone e Bianco, Pino Marino e Fabrizio Fratepietro, Iosonouncane e Bruno Germano, Carlo Amato e i Têtes de Bois, Giancane e Bernardo Mattioni. A loro si sono aggiunti Giorgio Canali, Le Luci della Centrale Elettrica, Huw Warren e Colapesce ad arricchire i concerti conclusivi delle diverse edizioni.



Ricordiamo che il workshop e il concerto sono organizzati dall’associazione culturale La Città della Canzone, in collaborazione con il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia (nell’ambito delle attività del gruppo di ricerca Dalm - Dialogic Approaches to Living Musics), con il sostegno della Fondazione Stauffer.