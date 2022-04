Al River House Club il party hip hop Rehab in Town

Domenica 25 aprile

al River di Soncino

un'altra grande novità!

Ecco il party hip hop

Rehab in Town

In console ci sarà Jay K, official Gué dj, ovvero l'artista che in console accompagna Gué, uno dei protagonisti della scena musica hip hop italiana da sempre.

Il nuovo River house è pronto per accogliervi in questa nuova stagione e non ha lasciato niente al caso: impianto audio, luci e servizio di altissima qualità fanno da cornice alle migliori proposte artistiche per un divertimento di grande stile.

riverhouseclub

Info e prenotazioni:

3384513917 - 3494625654