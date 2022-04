Dopo una breve sosta pasquale, Alice nella città torna con un ricco programma di fine aprile.

Da sabato 23 a lunedì 25 aprile si susseguiranno diversi appuntamenti raccolti intorno a quella che da tradizione è sempre stata la data più importante della stagione dell'associazione, ovvero quella della liberazione. Se nel 2020 e nel 2021 il collettivo di Castelleone ha dovuto ingegnarsi per lasciare un segno "a distanza" per ovviare alle chiusure pandemiche, per il 2022 la proposta è triplice, con inizio appunto di sabato.

Ad aprire la serie SABATO 23 aprile alle ore 21.00 sarà la band cremonese dei Diskanto, storico gruppo di rock italiano formatosi a Cremona nel 1985 con all'attivo diverse incisioni cui hanno partecipato, in veste di ospiti, artisti di grande rilievo come Piero Pelù, Mauro Sabbione (Matia Bazar), Cesare "Mac" Petricich (Negrita). L'attuale formazione vede Loris Durando (basso e cori), Stefano Scolaro (chitarra), Marco Turati (voce) e Fausto Punzi (batteria) mentre l'ultimo lavoro - del 2019 - si intitola Temerari sulle macchine volanti e costituisce l'ossatura dell'attuale live.

Domenica 24 aprile, alle 16.00 è previsto un appuntamento dedicato ai più piccoli (bambini dai 5 anni in su) e curato da Linda Confalonieri: un gioco psicomotorio intitolato "A costruire case" e per il quale è necessario prenotarsi via Whatsapp al numero 3481450035. A seguire, con inizio alle ore 18.00, sarà invece la volta dei musicisti di casa con il ritorno de "La Roda" come abbiamo imparato a conoscerla nelle scorse stagioni, ovvero attorno a un tavolo e all'insegna della partecipazione più ampia del pubblico.

Infine, lunedì 25 aprile dalle 12.00 Alice diventerà teatro della tradizionale grigliata (le cui disponibilità sono già esaurite nelle scorse settimane) anticipata da un'altrettanto istituzionale esibizione live del coro spontaneo Le Stonote, gruppo residente presso l'associazione e protagonista di una reinterpretazione del repertorio popolare. L'esibizione darà inizio a una lunga giornata aperta a tutti, che si protrarrà fino al crepuscolo.

Come sempre, l'ingresso alle serate di Alice è libero per gli associati ARCI con tessera in corso di validità.