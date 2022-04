Appuntamento dedicato ai più piccoli curato da Linda Confalonieri

Domenica 24 aprile, alle 16.00 è previsto un appuntamento dedicato ai più piccoli (bambini dai 5 anni in su) e curato da Linda Confalonieri: un gioco psicomotorio intitolato "A costruire case" e per il quale è necessario prenotarsi via Whatsapp al numero 3481450035.

A seguire, con inizio alle ore 18.00, sarà invece la volta dei musicisti di casa con il ritorno de "La Roda" come abbiamo imparato a conoscerla nelle scorse stagioni, ovvero attorno a un tavolo e all'insegna della partecipazione più ampia del pubblico.

Il giorno seguente, lunedì 25 aprile dalle 12.00 Alice diventerà teatro della tradizionale grigliata (le cui disponibilità sono già esaurite nelle scorse settimane) anticipata da un'altrettanto istituzionale esibizione live del coro spontaneo Le Stonote, gruppo residente presso l'associazione e protagonista di una reinterpretazione del repertorio popolare. L'esibizione darà inizio a una lunga giornata aperta a tutti, che si protrarrà fino al crepuscolo.

Come sempre, l'ingresso alle serate di Alice è libero per gli associati ARCI con tessera in corso di validità.